سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 22-04-2026

ارتفع قليلاً سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليلامس الزوج بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك بعد ارتداد الزوج ارتفاعاً عقب تماسك مستوى الدعم المحوري 1.3480، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب الحذرة، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما يبقي على فرص الهبوط قائمة.