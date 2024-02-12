ديو “سبب فرحتي”.. مفاجأة أصالة وأحمد سعد بمناسبة عيد الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمان أصالة وأحمد سعد الجمهور والمتابعين، إذ أعلنا عن تعاون فني يجمعهما من خلال أغنية جديدة بعنوان “سبب فرحتي”، وأكد أحمد سعد أن هذا التعاون سيكون بمناسبة الاحتفال بـ يوم الحب في الرابع عشر من شباط/ فبراير 2024.

ونشر أحمد سعد صورة بوستر أغنية “سبب فرحتي” عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” حيث ظهرت أصالة بإطلالة باللون الأحمر وأحمد سعد يقدم لها وردة حمراء كدلالة على الاحتفال بـ عيد الحب.

وقال أحمد سعد في تعليقه على الصورة: “أصالة.. أحمد سعد.. “سبب فرحتي.. أغنية عيد الحب”.

وكذلك فعلت النجمة السورية اصالة حيث قالت في تعليقها: “صداقتنا فيها كل المواقف الحلوه وذكرياتنا بتستحق نترجمها فنّ وهوّه أحلى مانملك”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذه المفاجأة الجميلة معبرين عن شوقهم لسماع الأغنية الجديدة.

وكانت أصالة، قد طرحت قبل أيام الجزء الثاني من ألبومها الجديد “لحقت نفسي”، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” وجميع المنصات الموسيقية.

أصالة دشنت النصف الثاني من ألبومها “لحقت نفسي” بتغريدة شاركت فيها جمهورها مشاعرها حول أغنيات الألبوم قائلة: “كلّ حب واهتمام ورعايه غمرتوني فيهم حاولت رد لكم ياه فنّ واهتمام وشغف شو هالأغاني أثروا فيّي والقصص كلها حكايانا كلنا مرينا بزوايا هالمشاعر ومنّ كلّ شي صعب ومن كل شي حلو شفنا.. بتمنّى تعيشوا أحلى الأوقات لأنّي عشت بهالأغاني أجمل وأحلى أوقاتي”.

وطرحت أصالة الجزء الأول من الألبوم مطلع شهر أكتوبر الماضي، وشرحت وقتها أسباب تقسيم الألبوم إلى جزئين في سابقة هي الأولى بعالم الغناء الشرقي، وقالت إنها استقرت على تقديم 12 أغنية، مؤكدة أن كل أغنية منه، كانت بمثابة مشهد من المشاعر عكفت هي وحبيبها وزوجها فايق حسن على صياغته شعراً وموسيقى، وأكدت أنها غابت طوال الفترة الماضية لتتفرغ فقط لتسجيل أغنيات الألبوم بطريقة تعبر عن مشاعرها، ونوهت أنها ستطرح أولاً 6 أغنيات فقط.