بكت على الهواء.. أروى تروي معاناتها مع الإنجاب والتنمّر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال اعترافات وتصريحات الفنانة أروى محط اهتمام الجمهور، حيث عبّرت عن حزنها لعدم قدرتها على الإنجاب، والتنمّر الذي تعرّضت له في طفولتها بسبب لون بشرتها وأصولها اليمنية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من لقاء النجمة الخليجية في برنامج “عندي سؤال” والذي كشفت خلاله أنها عاشت أكبر صدمة في حياتها، حين فشلت بإنجاب طفل آخر ليكون أخاً أو أختاً لابنتها الوحيدة “نورا”… وقالت بتأثر: “أجهضت مراراً، وانتهى بي الأمر بقرار التوقف عن محاولات الإنجاب. كنت أتمنى أن أحقق أمنية ابنتي ولكنني لم أستطع”.

وأضافت أروى: “شعرت أنني امرأة غير مكتملة الأنوثة، ولكنني استطعت تقبّل الأمر بأنه إرادة الله لسبب أنا أجهله”.

وأشارت أروى خلال اللقاء إلى تعرضها للتنمّر خلال طفولتها وأيام المدرسة، حيث قالت: “كانوا يستنقصون من اليمنيين ويعتبرونهم فقراء ولاجئين، مستخدمين عبارات مثل يمني 41، 43… في إشارة إلى مقاسات الأحذية”. وأضافت: “كنت فتاة سمراء بشعر مجعّد، ولم تكن هذه مواصفات الجمال في ذلك الوقت، وكانوا يُطلقون عليّ تعليقات سلبية مثل (يا بنت أنتِ سودة ليه؟ متقفيش في الشمس أحسن تسمرّي)”.