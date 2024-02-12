مي كساب تُفاجئ محبيها: “بيقولوا قوية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة مي كساب من خلال حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو من أحدث أغنياتها “بيقولوا قوية”، كاشفةً عن موعد طرحها، وذلك بعد عودتها بقوة الى الساحة الغنائية.

وظهرت مي في برومو أغنيتها “بيقولوا قوية”، بوجه طبّقت المكياج في نصفه وتركت النصف الآخر على طبيعته، وعلّقت على البرومو قائلة: “أغنيتي الجديدة “بيقولوا قوية”، يوم الخميس الجاي بإذن الله على قناة “يوتيوب” وكل المنصات الإلكترونية، وهي من كلمات: طارق علي، ألحان وتوزيع: إسلام رفعت، وميكس وماستر: جورج يعقوب”.

وكانت مي كساب قد فجّرت مفاجأة كبيرة حول تقديم الجزء الثاني من مسلسل “جعفر العمدة”، بطولة الفنان محمد رمضان، والذي كان مقرراً أن يُعرض في الموسم الرمضاني 2025. إذ قالت: “القرار لسة مش محسوم في جعفر العمدة 2 ولا لأ، ولكن الجمهور عايز وإحنا لسة بندرس الموضوع”.

وعن سبب عدم تقديم الجزء الثاني من “جعفر العمدة”، قالت مي كساب: “حصل نقاش بيني وبين الأستاذ محمد سامي، وقاللي إنه مكنش راضي أوي عن الورق اللي عمله، فإحنا احتمال كبير المشروع ميتمّش وكله في علم الله”.

كما كشفت عن تفاصيل مشاركتها في الموسم الرمضاني 2024، قائلةً: “إن شاء الله أنا في رمضان 2024 في مسلسل “العتاولة”، تأليف أستاذ هشام يحيى، وإخراج أستاذ أحمد خالد موسى، وبطولة أحمد السقا وطارق لطفي وزينة، ومجموعة كبيرة جداً من النجوم وهتتبسطوا أوي، المسلسل حلو ومكتوب حلو أوي، وأنا مبسوطة من الشغل مع زملائي”.