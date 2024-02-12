"لم يكن خياري الأول".. كيليان ميرفي يفاجئ الجميع بخصوص دوره في فيلم Peaky Blinders

ميرنا وليد - بيروت - كشف النجم العالمي كيليان مورفي، الذي لعب دور توماس شيلبي في مسلسل الجريمة الدرامي Peaky Blinders، كيف تم اختياره للعب دور رجل العصابات في برمنغهام من قبل كاتب السيناريو والمخرج الشهير ستيفن نايت.



وإعترف ميرفي، المرشح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن فيلمه الأخير أوبنهايمر، بأنه لم يكن الخيار الأول للكاتب البريطاني ستيفن نايت لأداء دور رجل العصابات الشهير، مضيفاً في مقابلة مع برنامج إذاعي على بي بي سي: 'لم أكن أنا جسدياً لم يكن خيارًا واضحًا، ولا أعلم إن كنت قد أقنعت ستيفن في الاجتماع، ولكن يبدو أنني أرسلت له رسالة بريد إلكتروني بعد ذلك قلت له فيها: 'أعتقد أنه من واجبك كممثل أن تتحول إلى ما يتطلبه الدور'.

أنهى شيلبي وعائلته من رجال العصابات مسيرتهم في برمنجهام بعد ستة مواسم في عام 2022، لكن ميرفي سارع إلى الإشارة إلى أنه لا يزال منفتحًا على إعادة تمثيل الدور: "إذا كان هناك المزيد من القصص التي يجب أن تروى وكان بإمكان ستيفن نايت أن يعطيني سيناريو مثل الذي أعرفه سأكون هناك".

وحول تصوير فيلمه الأخير "أوبنهايمر" لكريستوفر نولان، قال ميرفي: "في النهاية، أدركت أنه سيكون توليفة من السيناريو وكل ما كنت أستوعبه فيه"، وأنه استمتع بموسم الجوائز، على الرغم من أنه لم يكن يشعر بهذا الشعور دائمًا في الماضي. وأضاف أنه تعلم.