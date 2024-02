شكرا لقرائتكم خبر عن منصة "watch it" تطرح برومو مسلسل "بابا جه" لأكرم حسني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة watch it عن برومو مسلسل " بابا جه " بطولة النجم أكرم حسني، والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2024 ، وعلقت watch it "انتظروا النجم أكرم حسني في باباجه على watch it ".

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وتدور أحداث المسلسل حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

وكان آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "مكتوب عليا"، بطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.