بـ "جيب قصير".. هيدي كرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:
شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها ومحبيها أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب من المتابعين.
ونشرت هيدي الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "أن تكون شابًا هو موقف".
وظهرت هيدي في الصور بإطلالة جريئة حيث ارتدت "توب باللون الأسود، وجيب قصير باللون الوردي".
وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "مش بتكبري، قمراية، الله يحفظك، عيونك جميلة، الجمال المصري".
يُذكر أن آخر أعمال هيدي كرم هو مشاركتها بـ أحداث مسلسل "الاختيار 3"، الذي عُرض بموسم دراما رمضان 2022.
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