فن ومشاهير

بـ "جيب قصير".. هيدي كرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها ومحبيها أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب من المتابعين.

ونشرت هيدي الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "أن تكون شابًا هو موقف".

وظهرت هيدي في الصور بإطلالة جريئة حيث ارتدت "توب باللون الأسود، وجيب قصير باللون الوردي".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "مش بتكبري، قمراية، الله يحفظك، عيونك جميلة، الجمال المصري".

يُذكر أن آخر أعمال هيدي كرم هو مشاركتها بـ أحداث مسلسل "الاختيار 3"، الذي عُرض بموسم دراما رمضان 2022.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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