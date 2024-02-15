ضمن فعاليات موسم الرياض.. تركي آل الشيخ يكشف عن البوستر النهائي لـ كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن بوستر المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر عن موسم 2022/2023.

ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة للبوستر الرسمي لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، بعنوان: "بوستر المباراة من موسم الرياض ... والتذاكر قريباً ان شالله".

وظهر في البوستر صورة شخصية فرعونية وهي الأقرب لرمز نادي الزمالك، وطائر النسر وهو الأقرب لرمز النادي الأهلي.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ عن إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك يوم 8 مارس المقبل على ملعب "المملكة أرينا" في مدينة الرياض كواحدة من فعاليات موسم الرياض.

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