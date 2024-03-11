شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة غضب الحلقة 1.. محمد فراج يعزم أهله على عيد ميلاد زوجته ويهديها 600 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجلس يمنى "صبا مبارك" على السفرة لتناول الإفطار مع زوجها شريف "محمد فراج" خلال أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 1، والذى يعرض حصرياً على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية، وتتحدث معه بأنه قد نسى يوم مهم فى حياتها ليظل يفكر حتى تقول له نسيت إن بكرة عيد ميلادى ليقول لها أنه لم ينس ويخبرها بأنه سيعزم إخوته وخالته على العيد ميلاد لتقول له "مش هنخرج نحتفل بعيد ميلادى حد يعزم أهله وإخواته على عيد ميلاد زوجته".

وتستكمل أحداث الحلقة بخروج شريف للسيارة ويأخذ حقنة دواء الإنسولين لأنه مريض سكر ويتحدث مع شقيقه مصطفى "محمد شاهين" ليعزمه على عيد ميلاد زوجته ويعطيه مصطفى نصائح كيف يتعامل مع زوجته يمنى لانها طيبة ومطيعة، ثم يتحدث مع طمطم "سارة عبد الرحمن" ويبلغها بأن عليها الحضور.

ويأتى يوم عيد ميلاد يمنى، ويبلغها شريف بأنه ترك هدية لها فى غرفة النوم ويذهب للشغل ويتركها لوحدها، ثم تدخل يمنى لتجد أنه ترك لها ظرفا به 600 جنيه هديتها.

ويُعرض مسلسل لحظة غضب، حصريا على منصة watch it ومن 15 حلقة بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق حسب ما أظهر البرومو الرسمي للعمل، حول يمنى وهي تعمل طباخة في أحد الفنادق الكبرى، يختفى زوجها شريف في ظروف غامضة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وتحاول إيجاده بمساعدة شقيقه مصطفى.