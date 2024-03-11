شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة غضب الحلقة 1.. محمد فراج يعزم أهله على عيد ميلاد زوجته ويهديها 600 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وتستكمل أحداث الحلقة بخروج شريف للسيارة ويأخذ حقنة دواء الإنسولين لأنه مريض سكر ويتحدث مع شقيقه مصطفى "محمد شاهين" ليعزمه على عيد ميلاد زوجته ويعطيه مصطفى نصائح كيف يتعامل مع زوجته يمنى لانها طيبة ومطيعة، ثم يتحدث مع طمطم "سارة عبد الرحمن" ويبلغها بأن عليها الحضور.
ويأتى يوم عيد ميلاد يمنى، ويبلغها شريف بأنه ترك هدية لها فى غرفة النوم ويذهب للشغل ويتركها لوحدها، ثم تدخل يمنى لتجد أنه ترك لها ظرفا به 600 جنيه هديتها.
ويُعرض مسلسل لحظة غضب، حصريا على منصة watch it ومن 15 حلقة بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.
وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق حسب ما أظهر البرومو الرسمي للعمل، حول يمنى وهي تعمل طباخة في أحد الفنادق الكبرى، يختفى زوجها شريف في ظروف غامضة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وتحاول إيجاده بمساعدة شقيقه مصطفى.
مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز