المشتركتان أدريانا دياب وجينفير الهاشم تخطفان الأنظار بغنائهما في حفل ملكة جمال لبنان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 أكتوبر 2025 11:11 مساءً - خطفت المشتركتان في حفل ملكة جمال لبنان أدريانا دياب وجينفير الهاشم الأضواء بإطلالتهما الغنائية على المسرح خلال الحفل حيث قدمتا "ديو" غنائيًا. وقد لفتتا الأنظار بصوتهما الجميل حيث أحبتا المشاركة على طريقتهما في حفل ملكة جمال لبنان الذي يشهد مثل هذا الأمر للمرة الأولى على مسرحه.

وبنظرة على حسابيهما الخاص على إنستغرام، تعرّف كل من أدريانا دياب وجينفير الهاشم عن نفسيهما أنهما مغنيتان.

وبعد انتهائهما من الغناء، نوّهت مقدمة الحفل هيلدا خليفة أن إطلالتهما الغنائية ليست محسوبة من ضمن العلامات التي توضع للمشاركة موضحة أنهما أحبتا المشاركة بالحفل بهذه الطريقة.

وكانت انطلقت منذ قليل فعاليات حفل ملكة جمال لبنان للعام 2025. وستتولى مقدمة البرامج هيلدا خليفة تقديم الحفل الذي تنقله مباشرة المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI مباشرة وتحييه النجمة نانسي عجرم حيث ستتبارى 16 مشتركة لاختيار واحدة منهن في نهايته وتتويجها ملكة جمال لبنان للعام 2025. وظهرت المتباريات في الإطلالة الأولى بفساتين باللون الذهبي ثم جاءت إطلالتهن الثانية بملابس البحر. وتشارك ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوتشاتا في لجنة التحكيم.

