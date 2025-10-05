بطولة فرنسا: مرسيليا يواصل انتفاضته ويتصدر موقتا

الرياص - اسماء السيد - باريس : واصل مرسيليا انتفاضته وانتزع الصدارة مؤقتا بفوزه الكبير على مضيفه متز 3 0 السبت في المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وانتظر الفريق الجنوبي مطلع الشوط الثاني لترجمة أفضليته وافتتاح التسجيل عبر البرازيلي إيغور بيكساو اثر تمريرة من روبينيو فاز، وأضاف أوريلي الثاني بعد 18 دقيقة اثر تمريرة من البديل الدولي الجزائري أمين غويري (69)، قبل أن يختم الأخير المهرجان بالهدف الثالث بعدما رد له أوريلي التمريرة الحاسمة (76).

وتوقفت المباراة عقب الهدف الثالث بسبب غضب جماهير متز التي غادر بعضها الملعب وهتف البعض الاخر باستقالة الادارة ما اضطر الحكم كليمان توربان إلى إيقاف اللعب.

وعندما استؤنف اللعب، اضطر حارس المرمى الدنماركي لمتز جوناثان فيشر إلى إنقاذ مرماه من هدفين محققين اثر تصديه لتسديدتين للبديل المغربي بلال نادر (90+4) والانكليزي مايسون غرينوود (90+5).

وهو الفوز الرابع تواليا لمرسيليا والخامس هذا الموسم فرفع رصيده الى 15 نقطة بفارق الاهداف امام المتصدرين السابقين باريس سان جرمان حامل اللقب وليون اللذين يلعبان الأحد مع ليل وتولوز تواليا.

وقال المدرب الايطالي لمرسيليا روبرتو دي تزيربي "هذه هي نوعية المباريات التي كنا نخسرها العام الماضي، لقد نضجنا وأصبح الفريق أقوى بكثير الآن. أنا سعيد جدا".

وأضاف المدرب الذي استلم مهام تدريب مرسيليا قادما من برايتون الانكليزي في حزيران/يونيو 2024 وقاده إلى المركز الثاني في الموسم الماضي "هذه أفضل فترة لي منذ توليت تدريب مرسيليا".

ومني متز بخسارته الخامسة هذا الموسم وهو الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز حتى الان حيث تجمد رصيده عند نقطتين في المركز الثامن عشر الاخير.

وتعادل بريست مع نانت سلبا، فرفع الاول رصيده الى ثماني نقاط مقابل ست للثاني.

ويلعب لاحقا أوكسير مع لنس.