بطولة ألمانيا: بايرن ميونيخ يواصل العلامة الكاملة ويبتعد في الصدارة

الرياص - اسماء السيد - برلين : واصل بايرن ميونيخ حامل اللقب انطلاقته المثالية بفوز سادس تواليا عندما تغلب على مضيفه أينتراخت فرانكفورت 3 0 السبت في المرحلة السادسة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

ويدين بايرن ميونيخ بفوزه الى جناحه الدولي الكولومبي لويس دياس الذي سجل الهدفين الأول (1) والثالث (84) رافعا رصيده الى خمسة أهداف هذا الموسم، وصنع الثاني للدولي الانكليزي هاري كاين (27) معززا موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 11 هدفا.

وعزز بايرن ميونيخ موقعه في الصدارة برصيد 18 نقطة وابتعد بفارق أربع نقاط مستغلا تعثر مطارده المباشر وغريمه بوروسيا دورتموند أمام ضيفه لايبزيغ 1 1 في القمة الثانية عن المرحلة في وقت سابق.

ويملك الفريق البافاري فرصة الابتعاد كونه يستضيف "الكلاسيكر" أمام بوروسيا دورتموند على ملعب أليانتس أرينا بعد النافذة الدولية وتحديدا في 18 تشرين الأول/أكتوبر، قبل أن يستضيف كلوب بروج البلجيكي في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد أربعة أيام.

وحقق بايرن ميونيخ الفوز في مبارياته العشر التي خاضها حتى الآن في مختلف المسابقات هذا الموسم (6 في الدوري الألماني، و2 في دوري أبطال أوروبا، و1 في الكأس المحلية، ومثلها في الكأس السوبر المحلية)، مسجلا 38 هدفا، فيما اهتزت شباكه 7 مرات فقط (25 3 في الدوري).

ثالث أسرع هدف في تاريخ بايرن

ولم يمهل الفريق البافاري مضيفه سوى 14 ثانية وهز شباكه بهدف لدياس من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للجناح الدولي سيرج غنابري.

وبات دياس ثالث أسرع هداف في تاريخ بايرن ميونيخ في الدوري خلف البرازيلي جيوفاني إيلبر (11 ثانية ضد هامبورغ عام 1998) ولوثار ماتيوس (13 ثانية ضد بوروسيا مونشنغلادباخ عام 1986).

وصنع الدولي الكولومبي القادم هذا الصيف من ليفربول الانكليزي الهدف الثاني لكاين عندما مرر له كرة على مشارف المنطقة سددها قوية زاحفة على يمين الحارس البرازيلي كاوا سانتوس (27).

وهو الهدف الثامن عشر لكاين في 10 مباريات مع النادي البافاري في مختلف المسابقات هذا الموسم، وبات أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل 11 هدفا في أول ست مباريات.

ووجه دياس الضربة القاضية لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث عندما استغل كرة من المدافع الدولي البرتغالي رافايل غيريرو اثر هجمة مرتدة فتوغل داخل المنطقة وتلاعب بأحد المدافعين وسددها قوية بيسراه ارتطمت بالقائم الايمن وعانقت الشباك (84).

تعثر دورتموند ولايبزيغ

وانتهت القمة الثانية في المرحلة بين بوروسيا دورتموند وضيفه لايبزيغ بالتعادل 1 1.

وكان لايبزيغ البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه الدولي النمسوي كريستوف باومغارتنر في الدقيقة السابعة اثر تمريرة من أسان ويدراوغو، لكن بوروسيا دورتموند أدرك التعادل بعد 16 دقيقة بواسطة مدافعه البرازيلي يان كوتو اثر تمريرة من المهاجم الدولي الغيني سيرهو غيراسي (23).

وتوقفت الانتصارات المتتالية لكل من بوروسيا دورتموند ولايبزيغ عند أربعة بعد بداية متعثرة لكليهما حيث سقط الاول في فخ التعادل امام مضيفه الوافد الجديد سانت باولي 3 3، ومني الثاني بخسارة مذلة امام مضيفه بايرن ميونيخ بنصف دزينة نظيفة من الاهداف.

وعزز بوروسيا دورتموند موقعه في المركز الثاني برصيد 14 نقطة مقابل 13 للايبزيغ الثالث.

وواصل باير ليفركوزن صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا عندما تغلب على ضيفه أونيون برلين بهدفين نظيفين سجلهما الهولندي إرنيست بوكو (33) والكاميروني كريستيان ميشال كوفان (49).

وهو الفوز الثالث لباير ليفركوزن بطل الموسم قبل الماضي عندما حقق الثنائية المحلية، فرفع رصيده الى 11 نقطة وصعد الى المركز الرابع مؤقتا بفارق نقطة واحدة امام كولن الفائز على مضيفه هوفنهايم 1 0 الجمعة في افتتاح المرحلة.

في المقابل، مني أونيون برلين بخسارته الثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند سبع نقاط وتراجع الى المركز الثاني عشر.

ووضع فيردر بريمن حدا لخسارتين متتاليتين عندما تغلب على ضيفه سانت باولي الوافد الجديد بهدف وحيد سجله البلجيكي صامويل مبانغولا في الدقيقة الثانية.

وصعد فيردر بريمن الى المركز الحادي عشر برصيد سبع نقاط بفارق الاهداف خلف سانت باولي التاسع والذي مني بخسارته الثالثة تواليا هذا الموسم.

وحذا أوغسبورغ حذو بريمن ووضع حدا لأربع هزائم متتالية عندما تغلب على ضيفه فولفسبورغ بثلاثة أهداف للاميركي نواكاي بانكس (3) وميرت كومور (51) وروبين فيلهاور (63) مقابل هدف وحيد سجله الدنماركي الفلسطيني الاصل آدم داغم (65).

وهو الفوز الثاني لأوغسبورغ هذا الموسم بعد الاولى على فرايبورغ في المرحلة الاولى فارتقى الى المركز الثالث عشر برصيد ست نقاط بفارق نقطة واحدة امام فولفسبورغ الذي تراجع الى المركز الرابع عشر بخسارته الثالثة تواليا والثلثة هذا الموسم.