شكرا لقرائتكم خبر عن بيلي إيليش ورامي يوسف يدعمان وقف إطلاق النار في غزة بحفل الأوسكار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من النجوم العالميين على ارتداء الدبابيس الحمراء على ملابسهم، على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96، لدعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنقاذ المدنيين الذين يتم قتلهم وقصفهم يوميا على يد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. والتقطت عدسات المصورين على السجادة الحمراء كلا من: النجمة العالمية بيلي إيليش، صاحبة أغنية What Was I Made For?، والنجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامي يوسف، وعدد كبير آخر من النجوم الذين ارتدوا الدبابيس الحمراء.

بيلي أيليش ورامى يوسف وسبق أن وقعت مجموعة كبير من النجوم وصلت لـ55 فنانا بارزا رسالة تحث الرئيس الأمريكي جو بايدن على المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل، وكان من بين الموقعين يوسف، ومارك روفالو، وجواكين فينيكس، وكيت بلانشيت، وجون ستيوارت، وكريستين ستيوارت، وسوزان ساراندون، وماهرشالا علي، وريز أحمد، وكوينتا برونسون وغيرهم.

رامي يوسف على السجادة الحمراء كما ظهر على السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار يوم الأحد ممثل فيلم "Nimona" يوجين لي يانج، والمخرج ميسان هاريمان، الذي كان وراء فيلم "The After" لأفضل فيلم أكشن قصير، والكاتبة والمخرجة كوثر بن هنية، المرشحة لأفضل فيلم وثائقي طويل.

ومن المقرر أن تقيم المغنية العالمية مادونا حفلة سنوية في وقت متأخر من الليل بعد انتهاء حفل الأوسكار، بعد الانتهاء من حفل توزيع الجوائز الرسمي، ومن بعدها ستستضيف المغنية العالمية بيونسيه وزوجها جاي زي حفلهما السنوي لكبار الشخصيات.

كما سيكون كل من: زيندايا وميشيل فايفر والفائزين بالأوسكار نيكولاس كيج وآل باتشينو هم من بين المجموعة الأولى من مقدمي حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ96 لهذا العام، بالإضافة إلى الفائزين من العام الماضي بريندان فريزر من فيلم "The Whale" وميشيل يوه، وكي هوي كوان، وجيمي لي كيرتس من الفائز بجائزة أفضل فيلم "Everything Everywhere All at Onc".