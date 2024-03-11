بملابس عربية ودبوس لدعم غزة.. المصري رامي يوسف يزين الأوسكار.. فيديو وصور

القاهرة - سامية سيد - خطف النجم المصري رامي يوسف، الأنظار له على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96 التي يستقبلها مسرح دولبي، حيث ظهر بملابس عربية باللون الأسود بالكامل، ويزينها الدبوس الأحمر الذى يدعم من خلاله وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



رامي يوسف على السجادة الحمراء

حرص عدد من النجوم العالميين على ارتداء الدبابيس الحمراء على ملابسهم، على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96، لدعم وقف اطلاق النار في قطاع غزة وإنقاذ المدنيين الذين يتم قتلهم وقصفهم يوميا على يد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

والتقطت عدسات المصورين على السجادة الحمراء كل من النجمة العالمية بيلي إيليش، صاحبة أغنية What Was I Made For?، والنجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامي يوسف، وعدد كبير اخر من ارتداء الدبابيس الحمراء.

وسبق ووقعت مجموعة كبير من النجوم وصلت لـ 55 فنانا بارزا رسالة تحث الرئيس الأمريكي جو بايدن على المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل، وكان من بين الموقعين يوسف، ومارك روفالو، وجواكين فينيكس، وكيت بلانشيت، وجون ستيوارت، وكريستين ستيوارت، وسوزان ساراندون، وماهرشالا علي، وريز أحمد، وكوينتا برونسون وغيرهم.

كما ظهر على السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار يوم الأحد ممثل فيلم "Nimona" يوجين لي يانج، والمخرج ميسان هاريمان، الذي كان وراء فيلم "The After" لأفضل فيلم أكشن قصير، والكاتبة والمخرجة كوثر بن هنية، المرشحة لأفضل فيلم وثائقي طويل.

ومن المقرر أن تقيم المغنية العالمية مادونا حفلة سنوية في وقت متأخر من الليل بعد انتهاء حفل الأوسكار، بعد الانتهاء من حفل توزيع الجوائز الرسمي، ومن بعدها ستستضيف المغنية العالمية بيونسيه وزوجها جاي زي حفلهما السنوي لكبار الشخصيات.