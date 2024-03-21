شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم.. هل يحرض الجينتل أحمد بدير على قتل مصطفى شعبان في الحلقة 11؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة الحياة بشكل حصرى مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان الحلقة الحادية عشر مساء اليوم في تمام الساعة 9:45، من إخراج مرقس عادل، حيث انتهت الحلقة العاشرة على توعد الجنتل – أحمد بدير بالتخلص من المعلم – مصطفى شعبان، وذلك بعدما علم أن ابنته ملك – سارة نور معجبة بالمعلم بعدما انقذها من الموت أثناء سقوط اليافطة عليها، ولذلك يتوقع الجمهور رغبة الجينتل في التخلص من المعلم الحلقة المقبلة.

كما شهدت الحلقة سرقة منعم الغويشة الذهب من شقيقته دهب حتى يبيعها ويحصل على المخدرات، وباعها لغلوش - أحد البلطجية فى الحارة مقابل الهيروين،. وفى نفس الوقت استنجدت شقيقة مصطفى شعبان بأهل الحارة حتى يلحقوا زمزم من النزيف.

كما شهدت الحلقة ايضا حديثا بين فوز وعنتر بسبب ان طارق النهرى يرغب من الزواج من جيهان قمرى.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.