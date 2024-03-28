تراند اليوم : "عمل عظيم ولن أعتذر".. بالفيديو.. عسيري يتحدث عن الأزمة التي سببها فيلم "عيال صالح"

صحيفة الخليج 365: تحدث الفنان حسن عسيري، خلال لقاء له مع برنامج " الليوان"، عن الأزمة التي سببها فيلم "عيال صالح".

وقال عسيري خلال اللقاء: الآن يصور أعمال عن المخدرات ولن تجد هذا الموضوع، موضحا: هذه الأعمال إذا صورتها في الرياض أو جدة أو الدمام ما تجد هذه الأزمة ولكن إذا صورتها في قرى أو أماكن أخرى قد تجدها.

وأشار: أنا واثق أنه مع الوقت سيستمر الإنتاج وسيزيد وعي الناس بأن هذه الأشياء لازم تتقدم، متسائلا:" يعني إيش ممكن تسوي عن ناس متدينين يبيعون المخدرات!".

وتابع: عيال صالح عمل عظيم ولن أعتذر عنه لأهل الجنوب فهم أهلي وجماعتي، مختتما: أعتذر عن إيش إني وعيت ولاد بلدي عن خطورة المخدرات.