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تراند اليوم : "عمل عظيم ولن أعتذر".. بالفيديو.. عسيري يتحدث عن الأزمة التي سببها فيلم "عيال صالح"

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صحيفة الخليج 365: تحدث الفنان حسن عسيري، خلال لقاء له مع برنامج " الليوان"، عن الأزمة التي سببها فيلم "عيال صالح".

وقال عسيري خلال اللقاء: الآن يصور أعمال عن المخدرات ولن تجد هذا الموضوع، موضحا: هذه الأعمال إذا صورتها في الرياض أو جدة أو الدمام ما تجد هذه الأزمة ولكن إذا صورتها في قرى أو أماكن أخرى قد تجدها.

وأشار: أنا واثق أنه مع الوقت سيستمر الإنتاج وسيزيد وعي الناس بأن هذه الأشياء لازم تتقدم، متسائلا:" يعني إيش ممكن تسوي عن ناس متدينين يبيعون المخدرات!".

وتابع: عيال صالح عمل عظيم ولن أعتذر عنه لأهل الجنوب فهم أهلي وجماعتي، مختتما: أعتذر عن إيش إني وعيت ولاد بلدي عن خطورة المخدرات.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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