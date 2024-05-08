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تراند اليوم : بالفيديو.. خبير عقاري يكشف عن أبرز المشاكل التي ستواجهك في حال استثمار الشقق بالتأجير اليومي

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صحيفة الخليج 365: كشف الخبير العقاري خالد خليل، عن أبرز المشاكل التي ستواجهك في حال استثمار الشقق بالتأجير اليومي.

وقال خليل في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": أولا.. النظافة يجب التعامل مع عامل ينظف الشقة براتب شهري.

وأكمل: ثانيا.. التلفيات التي تحدث في الشقة بعد خروج المستأجر "بعض المستأجرين همج"، مضيفا: خذ تأمين من المستأجر بقيمة 500 أو 1000 ريال حسب الأغراض الموجودة في الشقة

وتابع: لابد أن يكون بين المؤجر والمستأجر عقد إلكتروني، مشيرا: يجب اختيار منطقة بها زوار وسياح من خارج المدينة التي تقيم فيها.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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