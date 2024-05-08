بالأرقام.. الهلال يكتسح أندية صندوق الاستثمارات هذا الموسم

ياسر رشاد - القاهرة - يقدم فريق الهلال السعودي تحت قيادة المدير الفني المتميز خورخي خيسوس موسمًا استثنائيا على مستوى المنافسة في جميع البطولات التي يشارك بها العملاق الأزرق.

ونجح الهلال في حسم لقب الدوري بشكل شبه نهائي، حيث يحتاج لنقطة واحدة للتتويج رسميًا بالبطولة، كما تأهل إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أنه غادر دوري أبطال آسيا على حساب العين.

ونجح الهلال في تحقيق الفوز على جميع الأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي " النصر والاتحاد والأهلي "، التي واجهها خلال الموسم الجاري في الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، وخسر مباراة وحيدة كانت أمام النصر في نهائي البطولة العربية.

نتائج الهلال أمام أندية صندوق الاستثمارات:

الهلال 4-3 الاتحاد

الهلال 3-1 الأهلي

الهلال 3-0 النصر

الهلال 2-0 النصر

الهلال 3-1 الاتحاد

الهلال 2-0 الاتحاد

الهلال 2-0 الاتحاد

الهلال 2-1 الاتحاد

الهلال 2-1 الأهلي