إليسا تتحدث عن حبيبها الغامض.. ليس لبناني وهذا فارق العمر بينهما

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة اللبنانية إليسا عن قصة الحب التي تعيشها والتي تحدثت عنها في البرنامج الواقعي الذي تناول حياتها.



وذكرت إليسا خلال حلولها ضيفة على بودكاست "Big Time" مع الاعلامي عمرو أديب أنها تعيش قصة حب مع رجل منذ عدة سنوات وهو ليس من الجنسية اللبنانية وذكرت انه يكبرها بعامين، الا انها رفضت الكشف عن اسمه ليبقى حبيب إليسا غامض بالنسبة لمحبيها مؤكدة انه لا يتدخل في عملها او حتى في موضوع اطلالاتها.

وقالت إليسا أن حبيبها غني ويعيش في الخارج من دون أن تحدد اسم الدولة التي يعيش فيها او حتى جنسيته، وتراه بين الحين والآخر اما عن موضوع الزواج فقالت : يمكن أتزوجه وأحب هذا الشخص بالذات لأن مع العمر والخبرة والنضج قررت الزواج ومش فارق معي يكون عندي أولاد ولكن أبحث عن الرفقة الطيبة، وهو لطيف.

وختمت: بحبني أكثر مما أنا بحبه بس أنا كمان بحبه كتير، وواثقة فيه جدا ومرتاحة معو ولم يجعلني أفكر في شيء خاطئ تجاهه، ومستوعب كل صفاتي، ونشبه بعض في الصفات ونفس البرج ونفس اليوم ونفس الطباع وردات الفعل وطريقة الزعل.