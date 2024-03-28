شاكيرا تحلم في التعاون مع هذه الفنانة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة العالمية شاكيرا خلال مقابلة أُجريت للترويج لألبومها الجديد "Las mujeres ya no lloran" عن الثنائي الذي تحلم به، للتعاون معه في عمل فني.
وقالت شاكيرا بشكل قاطع أنها ترغب في التعاون مع الفنانة العالمية تايلور سويفت.
ولاقى بيان شاكيرا الكثير من الاهتمام، وأعرب المعجبون عن حماسهم لهذا التعاون المحتمل بين النجمتين.
وعقب هذا البيان، تداول الناشطون على الإنترنت، مقطع فيديو، تذكروا به الانسجام بين شاكيرا وتايلو، لحظة رقص الأخيرة على إيقاعات شاكيرا اللاتينية الشهيرة والغناء مع النسخة الإنجليزية من أغنية "Suerte" في إحدى الحفلات.
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