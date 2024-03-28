علق الفنان حسن عسيري على تصريح الفنان فايز المالكي الذي أشار فيه إلى استخدامه للفن في تصوير بعض جوانب المجتمع السعودي.

وأعرب عسيري خلال لقاءه في برنامج “الليوان” عن فهمه لهذا التصريح، معتبراً أن المالكي قد استخدم هذه الجملة بطريقة غير مقصودة وربما يشعر بالندم عليها.

وأكد أنه يتسامح في هذا الشأن، مشيراً إلى طبيعة عمله كفنان يرتبط بالجمهور ولا يمكنه أن يتوقع حماية آراء الجميع.

كانت هذه تفاصيل خبر ‏بالفيديو: حسن عسيري يرد على اتهام الفنان فايز المالكي له باستخدام الفن لتشويه صورة المجتمع السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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