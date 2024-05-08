الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.

ووفقًا لتقرير المركز، من المُتوقع هطول أمطار رعدية مع زخات من البرد على بعض المناطق في عسير وجازان ونجران، وتمتد هذه الأمطار إلى الرياض والشرقية. كما ستكون هناك رياح نشطة في القصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

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