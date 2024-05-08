السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم البرنامج التدريبي التطوعي الخامس والعشرين في مخيم الزعتري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، البرنامج التدريبي التطوعي الخامس والعشرين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، المنفذ خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 4 مايو2024م، بمشاركة 23 متطوعًا بمختلف التخصصات، استفاد منه أكثر من 900 لاجئ سوري، وذلك بالتعاون المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني و الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وجرى خلال البرنامج التطوعي تقديم دورات تدريبية في المركز السعودي لخدمة المجتمع التابع للمركز في صيانة الحاسب اللوحي (التابلت) والهاتف المتنقل، والخياطة والتطريز، والخزف والفخار والنجارة، وصيانة وإصلاح الكراسي المتحركة، كذلك دورات تعليمية في المركز التعليمي بالمخيم شمل دورات في تقوية اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى دورات تفاعلية تعليمية في العلوم ( كيمياء / فيزياء)، فضلاً عن تقديم أنشطة تفاعلية لتقوية المهارات الإبداعية والاجتماعية للأطفال.

كما جرى تقديم خدمات طبية للمستفيدين في العيادات الصحية بالمخيم شملت عيادة البصريات وعيادة الجلدية وعيادة القدم السكرية وعيادة العلاج الطبيعي والوظيفي، بالإضافة تقديم ورشة عمل في صيانة وتصليح الكراسي المتحركة، وورشة لصيانة ومتابعة الأجهزة الطبية.

فيما تم تكريم 25 مدرباً في لعبة كرة القدم من الخريجين من اللاجئين السوريين من فئة (C) في التدريب ، كذلك تقديم دورات تدريبية على فئة (D) لـ 29 مستفيدة من اللاجئات السوريات، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية لـــ 25 من لاجئا سوريا على فئة (C).

ويأتي ذلك ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد إحدى الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.