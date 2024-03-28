بالفيديو: الفنان حسن عسيري يروي قصة الحلقة التي أغضبت الملك عبدالله من مسلسل بيني وبينك.. ويكشف تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين الملك بعد الازمة

حكى الفنان “حسن عسيري” قصة حلقة تصويرية في أثيوبيا أثارت غضب الملك عبدالله من مسلسل “بيني وبينك”، ويكشف تفاصيل الحوار الذي جرى بينه وبين الملك بعد الأزمة.

وفي حواره مع برنامج “الليوان”، قال: “في هذا الأمر، يجب أن نحاسب راشد الشمراني، لأنه قام بمزحة في مكان لا ينبغي المزاح فيه… أيعقل أن تمزح مع الملك؟”.

وتابع: “عادةً في العشر الأواخر من رمضان، كنا نشرف بلقاء الملك ونفطر معه ونتحدث، وكان الجو وديًا. وكان لنا حظًا حسنًا أن هذا المسلسل كان يُعرض على قناة “MBC” بعد مسلسل “طاش ما طاش”.

وأضاف: “وفي وقت طاش، كانت صلاة المغرب والإفطار في مكة، وكان الملك عبدالله رحمه الله يحرص على أن يصلي المغرب ويفطر مع الناس، ثم يخرج ويقابلنا. وكان لنا حظًا حسنًا أنه كان يلحق بنا”.

وواصل: “دعاني الملك وأنا كنت بعيدًا، وقال لي: ‘لماذا تتورطون في العسكر والجيش والانقلابات وما إلى ذلك؟’، فأجبته: ‘والله، يا سمو العميد، هذا مسلسل وتمثيل’، وحاولت بأدب أن أوضح الأمور”.

واستكمل: “بعد الإفطار، ونحن نسير في الممر، قال الملك لراشد: ‘ما دخلكم أنتم في الانقلابات… هذه الأمور ليست مضحكة حتى لو كانت كوميدية’، فأجابه راشد: ‘بارك الله فيك، هذا حسن عسيري هو من جاء بالفكرة وأصر على عمل انقلاب عسكري في إفريقيا’، فقلت له: ‘بالطبع، هو كاذب'”.

وأضاف: “ثم تركنا الملك ومشى… بالطبع، شاهد اثنين يتشاجران بشكل سخيف”.