الشاعر صالح الشادي يكشف تفاصيل عن صحة الفنان محمد عبده بعد معاناته مع سرطان البروستاتا -فيديو

كشف الشاعر صالح الشادي عن تطورات إيجابية في الحالة الصحية للفنان الكبير محمد عبده، بعد إعلانه سابقًا عن إصابته بسرطان البروستاتا.

وخلال لقاء مع برنامج “ياهلا” الذي يُبث على قناة روتانا خليجية، أكد الشادي أن الفنان محمد عبده قد أنهى الجلسات العلاجية بنجاح، ويشهد تحسنًا كبيرًا يصل إلى نسبة تقارب 90%. وأشار الشاعر إلى أن هناك عدة طرق لعلاج سرطان البروستاتا، ومنها إجراء حقن بشكل دوري يتم كل 3 أشهر. وأضاف الشادي قائلاً: “لولا نشر الرسائل الصوتية بين الفنان محمد عبده والأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، ما كان الفنان أعلن عن مرضه وانتهى الموضوع دون أن يخبر أحد”.