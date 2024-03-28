خاص - لهذه الأسباب شاركت برناديت حديب بفيلم " الرب يراني " .. وماذا قالت عن مسرحيتها الجديدة مع وجدي معوض ؟

ميرنا وليد - بيروت - تشارك الممثلة اللبنانية برناديت حديب بفيلم "الرب يراني"، الذي إنطلق مؤخراً في جميع صالات السينما اللبنانية، والذي يروي سيرة حياة الطوباوي الأخ أسطفان نعمة، ويسلط الضوء على محطات من تاريخ لبنان، أبرزها المجاعة في الحرب العالمية الأولى، ودور الرهبانية في الوقوف إلى جانب الشعب في تلك الأزمة.



"الرب يراني" كتابة منير معاصري، إخراج طوني نعمة، من بطولة الممثلين جوزيف ساسين، ميراي بانوسيان، ميشال حوراني، سعد حمدان، نيكول معتوق، رالف س. معتوق، شربل رزق وجورج حران، ضيوف الفيلم الممثلون عصام الشناوي، فؤاد شرف الدين، رندة كعدي، عصام الأشقر، برناديت حديب، جان قسيس، بول سليمان، جوزيف بو خليل وحسام الصباح، الموسيقى التصويرية تأليف نادر خوري، توزيع موسيقي وتنفيذ وتسجيل فادي أبي هاشم.

موقع "الفن" إلتقى الممثلة برناديت حديب، التي أبدعت في أدائها بكل أعمالها التمثيلية، وتحدثنا معها عن سبب مشاركتها في فيلم "الرب يراني"، وعن عملها مع المخرج طوني نعمة.

برناديت حديب التي حققت نجاحاً كبيراً بمسرحيتها "MAGMA"، كشفت لنا أنها ستعود بعروض جديدة للمسرحية في مسرح دوار الشمس في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ولكن ما الذي كشفته عن مسرحيتها الجديدة مع المخرج وجدي معوض، التي يشاركها فيها الممثلان عايدة صبرا وفادي أبي سمرا، والتي ستعرض في شهر أيار/مايو المقبل في مسرح مونو؟

لمعرفة كل التفاصيل، تابعوا المقابلة بالفيديو المرفق.