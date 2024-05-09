أيمن يونس: واثق في لاعبي الزمالك للتتويج بالكونفدرالية.. وزيزو "قائد الأحلام"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أنه يتمنى تتويج الفريق الأبيض ببطولة الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، مشيرا إلى أن التاريخ ينحاز للزمالك لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالجهد والعرق داخل الملعب، ولاعبي الفريق عليهم تحمل المسئولية وإدراك صعوبة المرحلة وأن يحسموا اللقب من المغرب.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مواجهتي الزمالك ونهضة بركان في غاية الأهمية سواء ذهاب أو إياب، لكن اللاعبين عليهم تحمل المسئولية واللعب بقوة في الذهاب، والتتويج بالألقاب شئ مكلف لأي لاعب، ومبني على عدة عوامل منها التوفيق والحالة النفسية والمعنوية، والتركيز.. ودائما الإعداد للمباراة يكون له دور كبير".

وأضاف: "واثق في لاعبي الزمالك وأنهم سيبذلوا قصارى جهدهم من أجل الفوز باللقب، لكن المهم أن يعيشوا في حالة تركيز شديدة، وأن يتكاتف الجميع من أجل تحقيق اللقب، وأن يضعوا جمهور أمام أعينهم، ودائمًا خاض الزمالك ملاحم عديدة في بطولات إفريقيا".

وواصل: "الحلم قريب من الزمالك والامكانيات كلها تصب في مصلحة الفريق الأبيض من أجل التتويج باللقب، والجمهور يعيش في حالة وعي شديدة مؤخرًا، ولابد من الإشادة بهم، والذين قاموا بالتصفيق للاعبين رغم الخسارة الأخيرة أمام سموحة".

وأشار إلى أن قرار زيادة عدد الجماهير والسماح بالسعة كاملة في المباريات الإفريقية قرار رائع للغاية، متمنيا التوفيق للأهلي والزمالك ومنتخب مصر مع حسام حسن في المرحلة المقبلة.

وتابع: "زيزو يحمل على عاتقه أحلام الزمالكاوية وهو قائد الفريق..، وأتمنى عودة شيكابالا للقاء الإياب، ونحتاج لوجوده في لقاء الإياب وأتمنى أن يحمل الكأس في النهاية، وأتمنى أن يكون محمد عواد في حالة تركيز شديدة".

وأوضح أن محمد شحاتة لاعب جيد ومن الممكن أن يشارك في خط الوسط، وأتمنى أن يمنح زيزو الحرية في الملعب والاعتماد على المرتدات وغلق المناطق الدفاعية، ولكن لا أريد الحديث كثيرا عن الفنيات في ظل الضغوط الكثيرة على اللاعبين.

وشدد على إمكانية الزمالك تحقيق الفوز في لقاء الذهاب أمام نهضة بركان المغربي، لو خاض اللاعبون اللقاء بالقوة المطلوبة.