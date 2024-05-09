بالصور.. زيارة محافظ الاسكندرية لفريق سلة الاتحاد السكندرى

ياسر رشاد - القاهرة - أستقبل الفريق الاول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف لتكريم الفريق عقب فوزه بكأس مصر فى مباراة قوية أمام فريق النادى الاهلى وذلك فى حضور محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى

كما حضر مراسم الاستقبال والتكريم كل من أعضاء مجلس الادارة حازم الرجال أمين الصندوق ومحمد أحمد سلامة وابراهيم شعبان ومحمود القاضى ومحمد البحيرى بينما أعتذر عن الحضور عضو المجلس محمد خميس لسفره خارج الاسكندرية فى مهمة عمل

وقدم اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية درع المحافظة لرئيس النادى والكابتن أحمد عمر المدير الفنى واللاعبين منهم الكابتن أنس أسامة وهيثم كمال وأحمد عادل دولا والجهاز الادارى والفنى منهم سامح صلاح وأحمد بسيونى

وطالب محافظ الاسكندرية اللاعبين فى التركيز فى مباراياتهم القادمة لرفع أسم زعيم الثغر لتكليل مجهود مجلس الادارة