عمّت مشاعر السعادة أرجاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور وفيديوهات تُظهر تصالح النجمتين فرح وشوق الهادي، وذلك بعد قطيعة دامت أكثر من عامين.

ونشأت هذه القطيعة بسبب اتهامات الفنان عقيل الرئيسي لعائلة زوجته فرح بممارسة السحر الأسود للإضرار بهما.

اجتمعت الشقيقتان في احتفالية رمضانية أقامتها الفاشينستا نهى نبيل، حيث تبادلتا العناق والقبلات، وعبّرتا عن فرحتهما الكبيرة بهذا اللقاء.

وأثارت مصالحة فرح وشوق تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل، حيث عبّر الكثيرون عن سعادتهم بعودة المياه إلى مجاريها بين الشقيقتين، وتمنّوا لهما كل التوفيق في حياتهما.

من جهتها، شاركت فرح عبر حسابها في “سناب شات” مجموعة فيديوهات وصور تجمعها بشقيقتها، ولفتت إلى أن علاقتها بعائلتها تتحسن للأفضل، كما صرَّحت سابقًا في أحد اللقاءات.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد صلح فرح الهادي وشقيقتها شوق بعد سنوات من الخلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.