محمد سامي يردّ على منتقدي إطالته في الحلقة الأخيرة من “نعمة الأفوكاتو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه ضمن برنامج “ET بالعربي”، ردّ المخرج محمد سامي على الانتقادات التي طاولت الحلقة الأخيرة من مسلسل زوجته الفنانة مي عمر “نعمة الأفوكاتو” والتي بلغت مدة عرضها 82 دقيقة كاملة، حيث أكد الجمهور أنها كان يجب أن تنقسم إلى حلقتين بدلاً من حلقة واحدة حتى لا يشعر المُشاهد بالملل خلال متابعتها.

وأكد سامي أنه أطال مدة عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل إلى 82 دقيقة، كي لا يُلحق الضرر بالأعمال الفنية الأخرى المعروضة بالتزامن.

وقال سامي إنه لم يتعمّد أبداً إطالة مدة الحلقة الأخيرة من المسلسل، ولكنه اضطر لذلك بسبب مدة عرض حلقات المسلسلات المكوّنة من 15 حلقة، مضيفاً: “الحلقة الأخيرة كانت هتخلّي المسلسل 17 حلقة، وطبعاً عشان المسلسل 15 أو 16 حلقة، مكنش ينفع يتمد عن كده، علشان في مسلسلات بتتعرض بعده فهيكون في ضرر للمسلسلات اللي بعد كده، فاضطرينا إن الحلقة الأخيرة تكون طويلة”.

وعبّر محمد سامي عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، قائلاً: “الحمد الله رب العالمين والتوفيق بتاع ربنا واللي حصل في نعمة إحنا مبسوطين به”.

يُذكر أن مسلسل “نعمة الأفوكاتو” حقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه في النصف الأول من السباق الرمضاني الحالي، وشارك في بطولته الفنانون: مي عمر، أروى جودة، عماد زيادة، لبنى ونس، ولاء الشريف، أحمد زاهر…، وهو من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.