تراند اليوم : مصر: شاهد.. فيديو متداول لعملية اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي في ⁧‫الإسكندرية‬⁩ على يد مجموعة مسلحة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول لحظة إطلاق مسلح النار على رجل الأعمال الإسرائيلي زيف كيبر في محافظة الإسكندرية في مصر.

وأظهر الفيديو، المسلح يطلق النار على المجني عليه أثناء جلوسه داخل سيارته، ما أدى لوفاته.

وتحقق السلطات المصرية حاليا لمعرفة ملابسات الواقعة وتفاصيلها.

وتشير المعلومات إلى أن رجل الأعمال المقتول روسي يحمل جواز سفر إسرائيلي، ويعيش في الإسكندرية برفقة أسرته، منذ عام 2015.

فيما أعلنت جماعة مجهولة تطلق على نفسها "طلائع التحرير" مسؤوليتها عن اغتيال المجني عليه بسبب الحرب في غزة.