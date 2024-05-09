تراند اليوم : بعد وصوله اليوم بتأشيرة زيارة … سوداني يقتل والده داخل سكنه في مكة

صحيفة الخليج 365: قبضت شرطة منطقة مكة على مقيم سوداني وذلك بعد قيامه بقتل والده بحي العزيزية .

وقال مصدر وفقاً لصحيفة الوطن ، أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا عن ورود حالة جنائية، وبعد التحري تمكنت من إلقاء القبض على وافد من الجنسية السودانية.

وتبين أن الوافد قام بعد وصوله من بلاده اليوم بتأشيرة زيارة، بالتوجه مباشرة لمقر سكن والده خلف أحد المتاجر الشهيرة لحي العزيزية، وقام بقتله في الحال.

وأضاف أن الجهات المعنية قد إتخذت الإجراءات النظامية بحقه بعد القبض عليه، وجاري استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.