بعد ساعات من عرض أولى حلقاته.. "كوبرا" يتصدر الترند

ميرنا وليد - بيروت - تصدر اسم مسلسل "كوبرا" الترند بعد ساعات من طرح أولى حلقاته، والذي يخوض من خلاله الممثل المصري محمد عادل إمام الماراثون الرمضاني.

وأشاد رواد الإنترنت بالمسلسل، وأبدوا إعجابهم الكبير بأحداثه المشوقة وقصته اللافتة، كما أعربوا عن حماسهم لباقي حلقات المسلسل. و"كوبرا" يتكون من 15 حلقة، ويدور في إطار تشويقي كوميدي، حول ميكانيكي يملك ورشة تصليح سيارات يقوم بدوره محمد إمام، ويتعرض للعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

والمسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق، وبطولة عدد من الممثلين من بينهم: محمد إمام، أحمد فتحي، محمد ثروت، أوس أوس، مجدي كامل، محمود عبد المغني، هشام إسماعيل، منة فضالي، علاء مرسي، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، معتز هشام، وكزبرة.

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