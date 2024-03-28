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ميرنا وليد - بيروت - أطل المخرج والمؤلف المصري محمد سامي إلى جانب زوجته الممثلة المصرية مي عمر بصورة شاركه مع الجمهور عبر حسابه الخاص، حيث ظهر الإثنان بأجواء مليئة بالرومانسية والحب، وتغزل محمد سامي بـ مي عمر، إذ علق بالقول: "أنت حياتي".
وكان كتب محمد سامي عبر خاصية الحالة في حسابه، معبراً عن حبه ومدى صداقته لزميله الفنان المصري تامر حسني: "يا تيمو مش معقول حلاوة قلبك وحبك لأصحابك و أعرفك بقالي ٢٠ سنة وانت بنفس الروح والطيبة واللذاذة، بحبك يا نجم النجوم من كل قلبي وشكرا علي العزومة الحلوة وعلي حبك ودعمك طول الوقت يا أجمل صاحب".
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة رومانسية تجمعهما.. محمد سامي يتغزل بزوجته مي عمر بأجواء من الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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