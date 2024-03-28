آن هاثاواي أجهضت طفلها بسبب دور تمثيلي

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة العالمية آن هاثاواي عن تعرضها للإجهاض أثناء قيامها بدور امرأة حامل، في إحدى المسرحيّات خلال العام 2015.



وكشفت هاثاواي خلال مقابلة لها مع مجلة "فانيتي فاير"، ونشرها موقع وكالة "بي بي سي" البريطانية، أن حملها الأول بم ينجح، وقالت: "كنت أقوم بالتمثيل في مسرحية وكان عليّ أن أقوم بتمثيل مشهد الولادة على المسرح كل ليلة، ما أدّى إلى خسارة طفلي في نهاية المطاف".

وتابعت هاثاوي أنها تظاهرت "بأن كلّ شيء على ما يُرام" خلال عرض المسرحيّة الّذي استمر لمدّة ستة أسابيع، إلى أن قررت أخيراً إبلاغ أصدقائها بحقيقة ما حدث خلال زيارتهم لها في الكواليس.

ووجهت آن رسالة إلى كل امرأة تعاني من الإجهاض أو العقم، قائلة: "إلى كل امرأة تعاني من العقم وجحيم الإجهاض، أوّد إعلامك أنّ تجربتي مع الحمل لم تمّر بشكلٍ سلس وجيّد... أرسل لكِ مزيداً من الحب."