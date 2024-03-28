فيلم ظافر العابدين “ابني” الى هوليوود

أعرب الممثل ظافر العابدين عن سعادته بعد الاعلان عن مشاركة فيلم “إلى ابني” في المسابقة الرسمية في مهرجان هوليوود للفيلم العربي والممتدة فعالياته من ١٧ نيسان حتى ٢١ منه في كاليفورنيا. وحثّ العابدين الجمهور على حجز بطاقاته لحضور الفيلم خاصة انه سيكون حاضرًا في العرض.

وكان الفيلم السعودي “إلى ابني” قد انطلق مطلع الشهر الفائت في صالات السينما في السعودية، الإمارات والكويت وعدد من صالات السينما في الدول العربية وهو من كتابة وبطولة واخراج الممثل التونسي ظافر العابدين.

في السياق نفسه، سبق وعبّر ظافر العابدين، عن فخره بهذه التجربة، لافتاً الى ان “الى ابني” هو فيلم انساني اجتماعي فيه الكثير من المشاعر، يتحدّث عن العائلة والأم والأخوة، واضاف: “ان الفيلم سعودي بحت لكن كل من شاهده، بمن فيهم الأجانب، عبّروا عن اعجابهم بالقيم التي يعالجها الفيلم، خصوصًا انه يعالج قصة الأبوّة عبر ثلاثة اجيال في الدراما السعودية”.

الفيلم صوّر بين مدينتَي “أبها” و”لندن” ، ما عكس الإختلاف في الطبيعة والعادات والتقاليد بين البلدَين، من خلال قصة بطل الفيلم الذي هاجر من ابها الى لندن.

وعن اتقانه للّهجة السعودية بشكل كبير في الفيلم، لفت العابدين انه استعان بمدرّب للهجة السعودية قبل البدء بتصوير الفيلم واستمر معه خلال التصوير، كما أشار انه امضى اربعة اشهر في منطقة “أبها” قبل البدء بتصوير الفيلم ليدرس طبيعتها ويندمج مع المكان واللهجة المتداولة فيه.

ظافر العابدين صرّح ايضا انه شارك في اختيار فريق عمل فيلم “الى ابني” وهم نخبة من اهم النجوم السعوديين، يتقدّمهم الفنان ابراهيم الحساوي.