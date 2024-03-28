كيانو ريفز يتبادل القبل مع حبيبته بموقع تصوير فيلمه Good Fortune-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تبادل كيانو ريفز وصديقته ألكسندرا غرانت قبلة حميمة أثناء زيارتها للممثل في موقع تصوير فيلمه الجديد Good Fortune في لوس أنجلوس يوم أمس الأربعاء.



قام نجم ماتريكس، 59 عامًا، والفنانة البصرية البارعة، 54 عامًا، بتبادل القبل وتبادلا الضحك أثناء أخذ استراحة من التصوير لقضاء بعض الوقت معها.

وشوهدت غرانت وهي، تقترب من حبها طويل الأمد وانحنت على كتفه وهو يظهر لها شيئًا ما على هاتفه المحمول. بعد ذلك، قامت برقصة صغيرة لطيفة، قبل أن يطبع الممثل قبلة على شفتيها.

ارتدى كيانو سترة سوداء غير رسمية فوق تي شيرت أبيض، مع سروال جينز وحذاء بني خلال تواجده في موقع التصوير، وفي الوقت نفسه، تألقت ألكسندرا بإطلالة روك أنيقة في سترة جلدية سوداء وجينز رمادي وحذاء أسود بأربطة.

وصففت خصلات شعرها الفضية على شكل ذيل حصان لإطلالة رائعة دون عناء، وقامت بحماية عينيها بزوج من النظارات الشمسية.

تعرفت ألكسندرا وكيانو لأول مرة في حفل عشاء في عام 2009 وتعاونا معًا في كتابين فنيين قبل الظهور سوياً على السجادة الحمراء رسميًا في عام 2019.(ترجمة الفن)

