جيهان علامة تستعيد ذكرى تواجدها مع زوجها راغب علامة وابنيهما في باريس-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت جيهان علامة زوجة الفنان اللبناني راغب علامة صورة عائلية بدت فيها وقد لفت ذراعها حول زوجها الفنان راغب علامة الذي بدوره احتضن إبنه لؤي بينما ألقت بيدها الثانية على كتف إبنها خالد وذلك خلال تواجدهما في أحد مطاعم باريس.



وكان راغب علامة أحيا حفلا ناجحاً في باريس في السابع من شهر آذار حضرته زوجته وإبناه وقد عبرت جيهان عن سعادتها بمراقصة ابنيها على أنغام أغنيات زوجها الرائعة فبدوا جميعاً في غاية السعادة.

إشارة إلى أن السوبر ستار يحضر حالياً في فترة السحور لأعمال غنائية متعددة من المتوقع إطلاقها قريباً وفي الصيف وفق ما صرّح ووعد الجمهور بأعمال ستنال حتماً إعجابهم.



