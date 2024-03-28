إيرينا شايك تكتفي بارتداء أكسسوارات من سواروفسكي مستوحاة من كوكب الزهرة-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت العارضة العالمية إيرينا شايك بحمالة صدر مزينة بالكريستال بينما لم ترتدي كارلي كلوس سوى المجوهرات أثناء جلسة التصوير المستوحاة من كوكب الزهرة، وذلك ضمن أحدث حملة لـ سواروفسكي كشفت عنها النقاب يوم أمس الأربعاء قبل مجموعتها لربيع وصيف.



تم تزيين عارضة الأزياء البالغة من العمر 38 عامًا بإكسسوارات بطابع "تحت الماء" بما في ذلك مجموعات من الأساور والأقراط المتعددة.

بالنسبة لتصفيف شعرها، فقد بدا يمظهر رطب مزيّن باللؤلؤ وجاء ماكياجها خفيفاً ودقيقاً.

أما ارتدت كارلي، البالغة من العمر 31 عامًا، فوضعت سلسلة من الخواتم ، والقلائد المتعددة الطبقات وكريستالات زرقاء في شعرها وكلها على شكل نجم البحر الجذابة.

تم التقاط الصورة بواسطة مصور الأزياء ستيفن ميزل، وانضم إلى إيرينا وكارلي كل من فاي فاي صن، وإيمان همام، وآبي شامبيون.

وقد وضعت التصور العام جيوفانا إنجلبرت، المديرة الإبداعية العالمية لسواروفسكي، في هذه الحملة الجديدة للعلامة التجارية مستوحاة من كوكب الزهرة.

يأتي ذلك بعد أن شوهدت إيرينا في ميامي مع صديقها توم برادي، 46 عامًا، ولم يجعل الثنائي علاقتهما رسمية بعد، لكن المطلعين كشفوا حصريًا لموقع DailyMail.com أن الثنائي يدركان أن علاقتهما يمكن أن تتطور، لكنهما "يحاولان معرفة وتيرتها".(ترجمة الفن)

