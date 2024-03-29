نيللي كريم تثبت جدارتها في التسويق وتتفوّق في الحلقة الثالثة من “فراولة”

بعد ان طلب والد فراولة (نيللي كريم) في الحلقة الثانية من المسلسل من ابنته أن تحترف مهنة والدتها اي قراءة الفنجان لتتمكّن من الحصول على الكثير من النقود ثم قبول “فراولة” وظيفة في مجال البيع “بالطاقة الحيوية” في مكتب “تجربة يانج” لبيع الأحجار الكريمة، مقابل ٧٥ ألف جنيه شهريًا ونسبة ٢٠٪.

توالت الأحداث في الحلقة الثالثة من المسلسل الذي يُعرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

ففي الحلقة الثالثة يتعرّف المشاهد على قصة سعدة (والدة فراولة) التي أجبرها والدها على العمل وهي مريضة.

كما يتم إخلاء سبيل (جندي)، مدير شركة التسويق العقاري التي كانت تعمل فيها فراولة، على ذمة التحقيقات، لكن “فراولة” ترفض العودة الى العمل معه وتتمّسك بوظيفتها الجديدة وتحاول إقناع أصدقاءها بالعمل معها.

وفي مشهد آخر تجتمع “فراولة” وفريق العمل مع مديرها الصيني يانج، ليشرح لهم كيفية العمل في بيع الأحجار الكريمة للعملاء، وتظهر مهارة “فراولة” في البيع والتسويق لمنتجات الطاقة الحيوية وتحقّق ارباحاً كبيرة للشركة فيتم ترقيتها الى منصب مدير التسويق ما يدفع مديرها الصيني يانج، الى منحها درعًا تكريمياً خاصاً ويعتبرها الموظفة المثالية في الشركة ويطلب من جميع الموظفين السير على خطاها.

وفي المشهد الأخير من الحلقة الثالثة يّتهم الطبيب النفسي دكتور إبراهيم، مدير الشركة “يانج” بالنصب والإحتيال خلال حفل أقامه الأخير للإحتفال بنجاح فكرة شركته، ويسأله الدكتور “ابراهيم” عن المرجع العلمي للعلاج بالطاقة الحيوية ويرفض مع يفعله يانج لتطوير وزيادة مبيعات شركته. فكيف ستتطوّر الاحداث في الحلقات القادمة؟

تجدر الإشارة ان مسلسل “فراولة” يحظى بنجاح منذ انطلاق عرض اولى حلقاته. وفي هذا السياق تحرص نيللي كريم على مشاركة أراء جمهورها بالمسلسل عبر “ستوري” صفحتها الخاصة على انستغرام.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي وإنتاج شركة “sky limit” للمنتج أحمد دسوقي وبطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف.