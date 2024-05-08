شبيه الأمير هاري يثير ضجّة في حفل “ميت غالا”، لن تصدّقوا ماذا حصل على السجادة الحمراء!

سرق شبيه الأمير هاري انتباه المشاهير على السجادة الحمراء في حفل “ميت غالا” على وسائل التواصل الاجتماعي.

شبيه الأمير هاري كان يساعد النجمات في تنسيق فساتينهن

أبهرت ليلة الموضة الأكثر انتظارًا، Met Gala، مدينة نيويورك يوم الاثنين، حيث اجتذبت كوكبة من النجوم وأيقونات الموضة إلى متحف متروبوليتان الشهير للفنون.

ومن بين الحاضرين، لم تبرز شخصية واحدة بسبب شهرتها، بل لتشابهها المذهل مع فرد معيّن في النظام الملكي البريطاني.

فبينما كان الأمير هاري نفسه غائبًا بشكل ملحوظ عن قائمة الضيوف الحصرية، إلا أن نظيره الغريب ظهر بشكل لا يُنسى، ما أدّى إلى حالة من الجنون على وسائل التواصل الاجتماعي.

لم يكن بوسع الحاضرين والمشاهدين عبر الإنترنت على حدٍ سواء، إلا أن يقوموا بعمل مزدوج عندما شاهدوا المضيف ذات الشعر الأحمر وهو يناور خلال الحفل ويساعد المشاهير في أزيائهم المتقنة. عندئذٍ اندلعت منصّات التواصل الاجتماعي بالتكهنات والإثارة، حيث شارك المستخدمون صورًا ومقاطع فيديو لشبيه الأمير هاري أثناء العمل، ما اضاف لمسة ملكية غير متوقَِعة إلى احتفالات الأمسية.

“هل هناك أي شخص آخر يستمر في التفكير في أن هذا هو الأمير هاري؟” كتب أحد المتفرجين على منصة X، بينما قال آخر “اعتقدت الخليج 365 لجزء من الثانية أن الأمير هاري حصل لنفسه على وظيفة جديدة في تصميم الفساتين الشعبية في حفل “ميت غالا”.

ويتواجد دوق ساسكس في لندن للاحتفال بالذكرى السنوية لألعاب Invictus، حيث من المتوقّع أن يحضر اليوم الأربعاء قداسًا في كنيسة سانت لويس، كاتدرائية القديس بولس للاحتفال بالذكرى العاشرة لألعاب Invictus.

وكان التشابه غريبًا جدًا لدرجة أن البعض ظنوا خطأً أن المضيف هو الأمير هاري الحقيقي، ما أثار موجة من التعليقات الفكاهية والمزاح المرح عبر الإنترنت.

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على الرغم من دعوة الأمير هاري وميغان ماركل لحضور النُسخ السابقة من الحفل، إلا أن دوق ودوقة ساسكس لم يحضرا الحدث مطلقًا.

في الواقع، أول فرد ملكي يحضر حفل “ميت غالا” كانت والدته الأميرة ديانا في عام ١٩٩٦.

وكانت ابنة عم هاري، الأميرة بياتريس أميرة يورك، ثاني وآخر فرد ملكي يحضر الحفل المرموق في عام ٢٠١٨.