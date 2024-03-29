“العمر مجرد رقم”.. ماريا كاري تحتفل بعيد ميلادها الـ 55 على البحر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة الأميركيّة ماريا كاري بعيد ميلادها الخامس والخمسين مع متابعيها بعدما نشرت مجموعة من الصور على تطبيق “انستغرام”، ظهرت فيها وهي مستلقية على شاطئ البحر، وذلك وفق ما جاء في صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة.

وارتدت كاري في الصور الّتي نشرتها، فستاناً أزرقاً طويلاً، بالإضافة إلى أنّها اعتمدت مكياج ناعم يبرز ملامحها وتسريحة شعر على شكل ذيل الحصان.

وأرفقت كاري الصور الّتي نالت إعجاب المتابعين، بعبارة “أجواء 327″، كما نشرت صورة جديدة لاحقاً ارتدت فيها فستاناً فضياً قصيراً.