[ عدن.. المحكمة العليا تقر الحكم بإعدام قاتل الطفلة "حنين البكري" ]

أقرت المحكمة العليا للجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، الإعدام قصاصاً لقاتل الطفلة حنين البكري وهي الجريمة التي وقعت عشية عيد الاضحى المبارك العام الماضي.



ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، فقد أقرت المحكمة العليا الحكم الصادر من محكمة استئناف عدن المؤيد لحكم محكمة المنصورة الابتدائية القاضي بالإعدام للبكري.



وكانت محكمة المنصورة الابتدائية قد أصدرت بتاريخ 7/ أغسطس/ 2023، حكماً قضي بـ "إدانة حسين محمد حسين هرهرة بجريمة القتل العمد المذكورة في قرار الاتهام في البند أولا، ويعاقب عليها بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا شرعيا لقتله عمدا وعدوانا نفسا معصومة الدم هي المجني عليها، حنين إبراهيم سالم البكري".



وفي 22 اكتوبر 2023، أعلنت محكمة استئناف عدن تأييدها حكم الإعدام بحق المتهم، الذي أصدرته محكمة المنصورة الابتدائية.



وكان المدعو حسين هرهرة قد أطلق النار على سيارة إبراهيم البكري في 27 يونيو الماضي (عشية عيد الأضحى) بعد خلاف معه، وقضت ابنته حنين على الفور، وأصيبت شقيقتها راوية، في جريمة هزت الرأي العام.