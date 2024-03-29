ميرنا وليد - بيروت - أطلت الإعلامية السعودية لجين عمران إلى جانب كل من المخرج المصري محمد سامي و زوجته الممثلة المصرية مي عمر من داخل منزلهما بعد إستضافتها على مائدة إفطار، و علقت لجين على المنشور برسالة شكر إلى محمد و مي بالقول: "الكرم المصري على أصوله، أكرمكم الله حبايب القلب مي عمر و محمد سامي على أحلى فطور و يا ربي بيتكم دائما عامر بالأفراح و السعادة و الحب و النجاح، و ألف مبرووووك نجاح نعمة الافوكاتو، و إن شاءالله دائما من نجاح لنجاح و تألق، الوعد إن شاءالله في دبي، و يا لالالالاهوي بحبككم".



كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- لجين عمران تقدم رسالة شكر لـ محمد سامي و زوجته مي عمر بعد مائدة إفطار في منزلهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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