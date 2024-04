شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 19.. هل يكتشف أحمد رزق حقيقة ميرنا جميل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة، والذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، نهاية مثيرة ومشوقة، حيث ذهت سامية "ميرنا جميل" إلى منز الرفاعى لمقابلة داليا "دنيا المصرى" وعندما تصل تجد فاروق "أحمد رزق" ووالدته ناهد "عايدة رياض"، ويندهش فاروق من حضور سامية فى هذا الوقت الذى لا تتواجد فيه داليا".

يسأل فاروق، سامية، متى اتصلت بها داليا حتى تأتى لعمل جلسة المكياج لها لتخبره سامة بأنها اتصلت بها منذ ساعة فقط ليشك فاروق فى الأمر، خاصة أن داليا غادرت المنزل غاضبة منه بسبب عودة رقية "ملك قورة"، فهل تشهد الحلقة التاسعة عشر كشف فاروق حقيقة سامية بأنها من طرف ياسين "أمير كرارة" أم تستطيع سامية الإفلات بخطة في ذهنها.

شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة اتصال يحيى "تامر نبيل" بجمالات ولكنها لم ترد عليه، وتطلب من أختها رقية عدم إخبار يحيى وفاروق "أحمد رزق" أنهما مع ياسين حتى لا يبلغا عنه ويتم القبض عليه، وألا تنسى ما فعله فاروق معهم وتسببه في وفاة والدتهما.

المشهد ينتقل إلى الشقة التي يتواجد فيها ياسين وأختاه جمالات ورقية، حيث إن الأخيرة تبدو غير سعيدة بالوضع الذي تعيشه حالياً مع ياسين، لأنها اقتنعت أن أخيها هو من قتل عمها عبد الحميد بعدما شاهدت كاميرات المراقبة تصور ياسين في مكان الحادث، إلا أن ياسين يضطر إلى الاعتراف لهما بما يخفيه.

يكشف ياسين لرقية وجمالات أن السيدة ناهد "عايدة رياض" التي أحضرها فاروق إلى المنزل هي والدته، والدهم محمود الرفاعى حرم والد فاروق منها لأنها كانت تعمل راقصة، ويحكى بأن ناهد هي من اتصلت به للذهاب الى المكان المتواجد فيه عمه وجهزت كل شيء مع فاروق حيث يتورط في قتل عمه.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.