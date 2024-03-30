ميرنا وليد - بيروت - في حادثة غريبة من نوعها في عالم السينما، لم يستطع منتجوا فيلم السيارات و السرعة و الأكشن "fast and furious" من الحصول على إذن تصوير أحد المشاهد الخطرة في أحد طرقات مدينة طوكيو اليابانية، و الذي عرف في ما بعد بأشهر مشهد في الفيلم، إلا أنهم قاموا بتصويره على أي حال من دون التصريح، ولكن المخرج جاستن لين قام بحركة ذكية حيث قام بدفع المال لشخص للقدوم إلى موقع التصوير في ما بعد، و عندما قامت الشرطة بمداهمة أحد جلسات التصوير قام هذا الشخص بتسليم نفسه و نام في قسم الشرطة ليلة واحدة بدلاً من المخرج لين الذي إستكمل تصوير الفيلم و حصل على مشهد السيارات التي تمر بشكل خطير بين مجموعة كبيرة من الناس.

كانت هذه تفاصيل خبر مخرج Fast and Furious جاستن لين يدخل رجلاً إلى السجن بدلاً منه بعد تصوير هذا المشهد.. فما القصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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