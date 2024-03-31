شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 6 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل مليحة الحلقة 6، بطولة دياب على قناة ON في تمام الساعة 11:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحاً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

شهدت الحلقة 5 من مسلسل مليحة، كشف الطبيب على أدهم (دياب) والسماح له بمغادرة المستشفى، وقبل استعداده للرحيل، تذهب إليه مليحة (سيرين خاص) لتتحدث معه، وتشكره على شهامته معهم، وتذهب إلى جدها وجدتها وتخبرهم أنها ستقوم بتحضير الفطور ليتناول معهم أدهم قبل مغادرته للمستشفى.

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

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