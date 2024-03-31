شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 6.. ليلى تطلب الطلاق من مروان بسبب غسالة أطباق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، العودة من جديدة كعادة بدايات العلاقة بين مروان وليلي، وبدات الحلقة بفلاش باك لخناقة زوجية بين الثنائي عام 2016 طلبت فيها ليلي الطلاق من عمر بسبب غسالة أطباق.

وسبق وشهدت الحلقات الأولى من المسلسل الكثير من الأحداث المتسارعة التي بدأت بمرض ابن مروان وليلي بالسرطان ليكتشفا بعد ذلك أنه ليس ابنهم بعد إجراء التحاليل الوراثية لتبدأ عملية البحث عن ابنهما الحقيقي وسط اهتمامهما بطفلهما عمر.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.



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