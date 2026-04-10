رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير خارجية البرتغال تطورات المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري هاتفياً، مع باولو رانجيل وزير خارجية البرتغال آخر التطورات في المنطقة على ضوء إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية و إيران، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن جدد خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزير البرتغالي، ترحيب دولة قطر بإعلان وقف إطلاق النار، وتأكيدها ضرورة البناء عليه بشكل عاجل لمنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة.

وشدد معاليه، على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة والتجارة الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية.