شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 21.. غادة عبد الرازق تفاجأ بحملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، بطولة غادة عبد الرازق على قناة CBC، ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مختلفة، حيث شعرت "عايدة" غادة عبد الرازق بآلام ببطنها، لتقوم بعمل اختبار حمل، وتفاجأت بإيجابية الاختبار.

وذهب "معتز" أحمد جمال سعيد لـ"سامح" أحمد ماجد، ولكنه لم يجده، واتصل بـ "إسماعيل الغول" وأخبره بأنه لم يجد "سامح" بالمنزل".

وانتقل المشهد إلى ذهاب "عايدة" للطبيب، ليؤكد لها أنها حامل وطلب منها أن تهتم بصحتها حتى لا يتم إجهاضه مثل المرات السابقة.

وبدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، بقيام "عفاف " منال سلامة بطعن "إسماعيل الغول" رياض الخولى، بالسكين في ظهره أثناء القاء الشرطة القبض عليه.

وذهبت "عايدة" غادة عبد الرازق إلى قسم الشرطة، بصحبة "عفاف"، وكشف لها المحامي بإنه تم حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأخبرها بأن موقفها سئ في القضية، وطلبت "عفاف" من "عايدة" أن تهتم بأولادها.

كما أمرت النيابة بحبس "إسماعيل الغول" رياض الخولي، 4 أيام على ذمة التحقيقات داخل المستشفى التي يتلقى فيها علاجه، يراعى التجديد في الموعد القانوني لحين استكمال التحريات فيما نسب إليه من تهم وهى الرشوى والتهرب الضريبي والتزوير.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان